Acidente na BR-412 em Serra Branca deixa uma pessoa morta

Um acidente entre um carro e um caminhão que transportava galões de água mineral deixou Francisco Paulino Filho, de 71 anos, morto na manhã desta sexta-feira (10), na BR-412, em Serra Branca, Paraíba.

De acordo com o motorista do caminhão, o carro da vítima trafegou em zigue-zague, resultando na colisão frontal.

Francisco, que era servidor público e professor aposentado, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram ao local para prestar socorro e investigar as causas do acidente.

*com informações da TV Cabo Branco.