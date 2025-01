A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), por meio das equipes da Coordenaria de Trânsito, recuperou 11 motocicletas com registro de roubo, furto ou sinais de adulteração, nos últimos dois meses em Campina Grande.

As identificações foram possíveis graças ao trabalho de agentes da autarquia de trânsito em blitzen realizadas entre os dias 16 de novembro de 2024 e seis de janeiro de 2025 com foco no trabalho de identificação veicular.

As identificações acontecem de acordo com a Lei 9.503, do Código de Trânsito Brasileiro, além de várias leis que foram alteradas recentemente, a exemplo da Lei 14599/23, que mudou artigos e converteu novas competências aos agentes de trânsito municipais.

No dia 16 de novembro de 2024 uma motocicleta TITAN 125 com motor de outra moto, chassi suprimido e placa divergente foi identificada pelos agentes. O veículo foi entregue à Polícia Civil para procedimentos e um condutor foi conduzido até a Cidade da Polícia para esclarecimentos a autoridade policial.

Já no dia 08 de dezembro de 2024 foi identificada uma motocicleta XRE 300 com motor adulterado. A moto foi entregue à Polícia Civil para procedimentos e um condutor também foi encaminhado para a Cidade da Polícia.

No dia 20 de dezembro de 2024 uma motocicleta HONDA com chassi e motor adulterados foi identificada pelos agentes da STTP e encaminhada para a Polícia Civil. No dia 26 de dezembro de 2024 uma moto com registro de furto foi removida durante Operação Rolezinho.

O veículo foi entregue à polícia para procedimentos cabíveis. Um dia depois, três motocicletas com adulterações foram removidas durante nova operação Rolezinho em conjunto com a Polícia Militar e encaminhadas para a Polícia Civil.

Em nova operação Rolezinho no dia 28 de dezembro de 2024 uma nova motocicleta com chassi e motor adulterados foi apreendida e encaminhada para a polícia. O condutor foi encaminhado para a Cidade da Polícia.

Já no dia 29 de dezembro de 2024 uma moto com registro de furto foi recuperação em nova operação conjunta na Avenida Almirante Barroso. A moto foi encaminhada para a Polícia Civil e o condutor encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia.

Nos primeiros dias de 2025 duas motos com registro de furto foram recuperadas durante trabalho dos agentes da STTP no pátio da Transguard. Chassi e motor adulterados, além de placas frias foram identificadas. Os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil.

Das infrações

Entre as várias infrações cometidas e irregularidades detectadas estão descarga livre (escapamento alterado), falta de lanterna (equipamento obrigatório), falta de placa, mau estado de conservação e equipamento ineficiente (ausência de espelhos retrovisores, por exemplo), além de condutores sem habilitação e veículos com licenciamento vencido.