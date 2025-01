Outro acidente aéreo com mortes; saiba detalhes

Um avião caiu na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 10h15, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O piloto e uma pessoa que estava na rota da aeronave morreram, segundo a prefeitura da cidade.

Segundo a corporação, a aeronave de pequeno porte teria caído na praia e deslizado até o mar, na região da rua Guarani, em Itaguá. Quatro viaturas atuam no local.

De acordo com os bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave, sendo dois adultos, duas crianças e o piloto. Os quatro passageiros foram socorridos com vida.

A aeronave é um Cessna Aircraft, fabricada em 2008, modelo 525, com capacidade para oito pessoas. De acordo com dados da Anac (Agência naiconal da Aviação Civil), a aeronave estava registrada para serviços aéreos privados, e não tinha permissão para táxi aéreo. Os documentos do equipamento estavam em dia.

Imagens de câmera de monitoramento mostram que o avião cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local, e pegou fogo.

No acidente, um poste foi atingido, assim como um veículo, sem ocupantes, segundo testemunhas. O fogo no avião já foi controlado.

Técnicos do aeródromo estadual da cidade estão no local para apoio na ocorrência.

*FRANCISCO LIMA NETO E JOÃO PEDRO FEZA/folhapress