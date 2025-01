O diretor do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, Sebastião Viana, alertou para o alto número de acidentes de moto na cidade em 2024.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o médico revelou que foram registrados 8.815 casos apenas no ano passado. “O acidente de moto, por mais leve que seja, é um acidente danoso, que leva a sequelas”, afirmou Sebastião Viana.

“O mínimo são aquelas escoriações que limitam o paciente do seu próprio trabalho, muitas vezes 15, 20, até 30 dias, e o desfecho pior é o paciente ir a óbito, porque a gente sabe que a moto é extremamente vulnerável”.

O diretor do hospital destacou a importância de campanhas educativas para conscientizar a população sobre os riscos da imprudência no trânsito.

“Hoje, o que mais nos preocupa, além do acidente de moto, é a imprudência, não só devido ao álcool etílico, mas também o uso de celular ao pilotar uma motocicleta. A gente vê muito por aí, uma mão no guidão e outra no celular, isso é preocupante”, completou.

A imprudência no trânsito, aliada ao uso de celular ao pilotar, se configura como um dos principais fatores de risco para esses acidentes, com consequências que vão desde lesões leves até óbitos.