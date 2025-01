De janeiro a dezembro de 2024 foram registradas 643 colisões de veículos em postes em toda a Paraíba. Entre as cidades e regiões adjacentes com o maior número de ocorrências estão: João Pessoa (152), Campina Grande (81) e Esperança (67). Confira o ranking completo abaixo.

O número alarmante, quase 10% maior do que em 2023, faz parte do levantamento realizado pela Energisa e preocupa, pois, além dos riscos à vida, os abalroamentos nas estruturas da rede elétrica, geram a interrupção do fornecimento de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, além de causar transtornos no trânsito.

“Acidentes como esses causam grandes transtornos no fornecimento de energia. Isso porque, muitas vezes, além da substituição do poste, pode ser que seja necessário a reconstrução da rede que foi danificada e substituição de equipamentos, um trabalho extremamente complexo que demanda tempo”, explicou a gerente de manutenção e construção, Danielly Formiga.

Apesar disso, para minimizar o impacto no fornecimento de energia nessas ocorrências, a concessionária tem investido cada vez mais em tecnologias para recomposição automática do fornecimento de energia e isolar a menor área necessária possível, além de capacitar equipes especializadas para atuação nessas ocorrências.

Vale ressaltar que a instalação de uma nova estrutura pode levar de três a quatro horas e o custo médio desta atividade pode variar de R$ 4 mil a R$ 30 mil ou mais, a depender do tipo da estrutura e/ou caso seja necessária a substituição de transformadores e/ou outros equipamentos. Além disso, conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados, incluindo a substituição das estruturas avariadas, seja postes, transformadores, condutores, deve ser cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

O que fazer em caso de acidente?

A Energisa tem implementado em sua rede de distribuição, tecnologias de proteção, que interrompem o fornecimento de energia automaticamente, em caso de interferência nos cabos ou postes. Porém, a primeira atitude dos envolvidos em um acidente com poste deve ser garantir sua própria segurança. Motoristas, passageiros, pedestres e moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de haver cabos energizados no chão ou em cima de veículos.

No caso de um abalroamento com poste, a Energisa recomenda que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois caso haja cabos sobre o veículo ou próximos, podem ocasionar choque elétrico. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados nestes tipos de ocorrências.

Em caso de urgências envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser avisada imediatamente para que os reparos sejam feitos de forma segura, por meio do 0800 083 0196.

Confira o ranking das dez cidades e suas regiões adjacentes com o maior número de acidentes no ano de 2024:

1. João Pessoa – 152

2. Campina Grande – 81

3. Esperança – 67

4. Monteiro – 53

5. Mamanguape – 51

6. Patos – 50

7. Sousa – 46

8. Catolé do Rocha – 39

9. Itabaiana – 33

10. Guarabira – 30

Ouça a explanação da gerente de manutenção e construção da Energisa, Danielly Formiga.