Na madrugada do domingo (5), um homem morreu após troca de tiros com policiais militares na divisa entre os bairros Colinas do Sul e Gramame, em João Pessoa. Durante uma ronda do 5º Batalhão, os agentes se depararam com mais de 10 homens armados.

Na troca de tiros, um suspeito foi baleado, socorrido pela Polícia Militar e levado ao Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu. Ele não foi identificado.

Outros dois suspeitos foram presos e encaminhados à Central de Polícia, onde aguardam audiência de custódia.

A operação resultou na apreensão de armas, munições e um celular.