Preso mais um suspeito de envolvimento em sequestro de empresário em Campina Grande

Na manhã desta segunda-feira (6), a polícia prendeu mais um suspeito do sequestro de um empresário ocorrido em setembro de 2024, em Campina Grande.

Segundo o delegado Demétrius Patrício, o homem participou diretamente do crime, abordando a vítima com outros dois comparsas no bairro Alto Branco.

Após a abordagem, o empresário foi levado até o Arco Metropolitano e transferido para uma segunda equipe de sequestradores.

O suspeito teria recebido R$ 20 mil pela ação, valor que usou para pagar dívidas e adquirir um veículo. Ele também utilizou o cartão da vítima em compras.

O empresário foi mantido em cativeiro por cerca de 20 horas enquanto os criminosos exigiam R$ 50 milhões de resgate.

Outros três envolvidos no caso já foram presos em 2024.

