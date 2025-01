Justiça retira tornozeleira eletrônica de investigada na Operação Território Livre

Nesta segunda-feira (6), a Justiça determinou a retirada da tornozeleira eletrônica e de outras medidas cautelares impostas a Taciana Batista, investigada na Operação Território Livre, que apurou aliciamento violento de eleitores em João Pessoa.

A decisão, assinada pela juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, também suspendeu o recolhimento domiciliar e a proibição de se ausentar da cidade por mais de oito dias sem comunicação prévia.

Taciana, no entanto, segue proibida de manter contato com os demais investigados e de frequentar os bairros São José e Alto do Matheus.

Taciana foi presa em setembro de 2024, junto a outros envolvidos em esquema de coerção ilegal para influenciar votos na capital paraibana.

*com informações do g1pb