Polícia prende acusado de homicídio e apreende arma de fogo no Sertão

Na noite de sexta-feira, a guarnição da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem suspeito de homicídio e apreendeu uma arma de fogo utilizada no crime, na cidade de Teixeira, sertão paraibano.

As diligências iniciaram após informações de que uma pessoa havia sido alvejada por disparos de arma de fogo nas proximidades do Estádio Dorjão, no bairro Vila Feliz.

Durante o patrulhamento, a guarnição visualizou uma motocicleta em atitude suspeita em uma estrada vicinal e que ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir em alta velocidade, iniciando uma perseguição que terminou no bairro Santa Maria (Malvinas), onde ele perdeu o controle do veículo e caiu.

Durante a abordagem, foi encontrada com o suspeito uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, contendo 23 munições intactas, que ao ser questionado, confessou ser o autor do homicídio, justificando o ato como retaliação a uma suposta tentativa de atropelamento pela vítima em dias anteriores.

A perícia foi acionada e confirmou que a arma apreendida é compatível com as cápsulas recolhidas em outros homicídios registrados recentemente na cidade, como também a rota de fuga utilizada pelo suspeito também coincide com a mesma usada em crimes semelhantes na região.

Diante disso, o acusado e o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Patos-PB, e apresentados à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis.

* Com informações da P5 do 3° BPM