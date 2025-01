Homem morre após passar mal em praia de João Pessoa

Um turista morreu neste sábado após após passar mal durante um passeio de catamarã, em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 60 anos teve um mal súbito e precisou ser socorrido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram atendimento, mas a vítima acabou não resistindo.

* Com informações do Jpb1