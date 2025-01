Pedreiro morre após desabamento de muro no Sertão

Um pedreiro morreu após um muro desabar sobre ele durante uma obra na qual estava trabalhando, na manhã desta sexta-feira (3), no município de Nazarezinho, no Sertão da Paraíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h. Ele receberam um chamado para socorrer dois homens que estavam trabalhando em uma obra no quintal de uma casa quando o muro no qual eles estavam fazendo reparos, que era muito antigo, desabou por cima deles.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local do acidente, eles viram que um dos homens se encontrava consciente e sem ferimentos, mas o outro estava embaixo dos escombros do muro, sem apresentar sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou a morte do homem. A Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas para prosseguir com as investigações e tomar as providências exigidas pelo caso.

* Com informações do g1pb