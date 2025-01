Na manhã dessa quinta-feira (2), câmeras de segurança registraram um grave acidente no bairro Altiplano, em João Pessoa.

Uma motorista desrespeitou a placa de “pare” e colidiu com um motociclista que transitava pela via principal, detentora da preferência.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado com violência e atingiu uma árvore no canteiro central.

A colisão ocorreu enquanto o motociclista pilotava em uma velocidade maior na faixa da esquerda, enquanto a motorista tentava atravessar a via.

O caso chamou a atenção para os riscos do desrespeito às sinalizações de trânsito.