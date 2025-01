Motogirl é agredida após acidente de trânsito em João Pessoa

Na tarde dessa quinta-feira (3), uma motogirl identificada como Cynthia Carrozoni foi agredida após um acidente de trânsito no bairro de Cuiá, em João Pessoa.

Segundo relatos, o motorista do carro envolvido no acidente desferiu socos contra a vítima e ainda jogou o capacete dela em sua direção.

Cynthia foi atendida pelo Samu no local, mas, ao sair da ambulância, o agressor continuava presente.

A situação se agravou quando a vítima pediu a devolução da chave da moto, do capacete e da bolsa de trabalho, que estavam no carro do homem.

Ao ameaçar chamar a polícia, Cynthia foi novamente agredida.

A motogirl precisou ser levada ao hospital e deve passar por cirurgia.

O agressor fugiu levando a chave da moto, impossibilitando o uso do veículo.

A Polícia Civil abriu investigação para localizar o suspeito e apurar as responsabilidades no caso.