O Parque Evaldo Cruz, um dos polos do Natal Iluminado de Campina Grande, foi alvo de furtos recentemente, o que gerou preocupação entre os comerciantes e visitantes. Em resposta, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) adotou uma série de medidas para reforçar a segurança do local.

O secretário Sargento Neto comentou sobre as ações durante entrevista nesta terça-feira (31). “Essa semana tivemos duas ocorrências. Também realizamos uma reunião com o tenente-coronel Valdemir, responsável pelo apoio e fiscalização, que é um homem compromissado com a gestão. Discutimos os pontos mais críticos, como os furtos ocorridos no parque, muitas vezes cometidos por pessoas em situação de dependência química. Por isso, reforçamos a segurança nas barracas, que eram o ponto mais vulnerável”, explicou.

A secretaria também contou com o apoio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) para otimizar o uso de câmeras de monitoramento na área. “Conversamos muito com o prefeito Bruno, que achou viável girar a câmera que já existe no local para fortalecer as imagens e identificar os responsáveis por esses furtos. Além disso, estamos aumentando as rondas no parque para que comerciantes e visitantes não sejam prejudicados”, destacou Sargento Neto.

As medidas já começam a mostrar resultados, com a última ocorrência registrada há cerca de três ou quatro dias. A Sesuma garantiu que continuará intensificando os esforços para assegurar que o Natal Iluminado, um dos eventos mais tradicionais da cidade, transcorra com tranquilidade e segurança.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline