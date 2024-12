Homem morre ao cair de parapente na Serra da Lagoinha, no Sertão

Um homem de 53 anos morreu nesta segunda-feira (30) após cair de parapente na Serra da Lagoinha, em São José de Princesa, Sertão da Paraíba.

Identificado como Lauro Edemar Puttow, natural de Santa Catarina e residente em Londres, ele teria perdido o controle do equipamento durante o salto e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, imagens mostram o momento exato da queda, e a vítima não usava equipamento de segurança.

Lauro era praticante experiente do esporte, com 20 anos de prática. A polícia foi acionada por volta das 13h, e a perícia investigará as causas do acidente e a altura da queda.

*com informações da TV Cabo Branco