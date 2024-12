Motociclista morre após colidir com ônibus em João Pessoa

Um motociclista de 45 anos morreu na noite desta sexta-feira (27) em um acidente no bairro Planalto da Boa Esperança, em João Pessoa.

O homem, que era pedreiro e voltava do trabalho, desrespeitou a sinalização no cruzamento, conforme imagens de câmeras de segurança.

O impacto fez com que o capacete da vítima se desprendesse, enquanto a frente do ônibus ficou danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito no local.

Em nota, o Sintur-JP lamentou o ocorrido, afirmando que o ônibus trafegava dentro da velocidade permitida.

O motorista permaneceu no local para prestar assistência e colaborar com as investigações.

*com informações da TV Cabo Branco