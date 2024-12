Suspeito de matar dançarino e produtor cultural é preso em Ingá e confessa crime

A Polícia Civil da Paraíba prendeu nesta quinta-feira (26), em Ingá, Agreste do estado, o suspeito de assassinar o dançarino e produtor cultural Julião Martins, de 53 anos. O crime, que chocou Campina Grande, ocorreu no último sábado, quando o corpo da vítima foi encontrado em um campo de futebol, localizado entre a Estação Velha e o Complexo Judiciário.

Durante o interrogatório, o suspeito, de 18 anos, confessou o homicídio e revelou detalhes macabros. Segundo o delegado Ramirez São Pedro, o jovem afirmou ter retirado o coração de Julião ainda enquanto ele estava vivo. “Retirou o coração ainda batendo da vítima, isso é muito forte no interrogatório dele”, declarou o delegado.

O suspeito contou que conheceu Julião Martins no dia do crime, enquanto catava materiais recicláveis em Campina Grande. De acordo com o depoimento, eles tiveram um encontro sexual em troca de R$ 30. No entanto, durante o encontro, os dois se desentenderam, o que levou à agressão.

Julião foi inicialmente atacado com uma ripa de madeira. Em seguida, o agressor pegou uma faca que a própria vítima carregava pendurada em um cordão e começou a desferir golpes fatais. O suspeito ainda confessou ter furado os olhos da vítima.