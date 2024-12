Paraíba: PRF divulga balanço da Operação Natal 2024

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em todo o país a Operação Natal 2024, que iniciou na madrugada da última sexta-feira (20) e encerrou às 23h59 da quarta-feira (25). A PRF reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o estado da Paraíba, visando garantir a segurança durante o feriado.

FISCALIZAÇÃO – Foram fiscalizadas durante todo o período da operação 1.876 pessoas e 1.562 veículos, além da realização de 1.336 testes de alcoolemia. A intensa fiscalização resultou em 151 veículos recolhidos por diversas irregularidades. Nove veículos com registro de roubo/furto também foram recuperados.

SINISTRALIDADE – Comandos policiais foram realizados nas áreas mais propensas a ocorrerem sinistros (acidentes). Este ano, foram contabilizados um total de 40 sinistros, 16 deles considerados graves, o que resultou em 48 pessoas feridas. As imprudências flagradas no trânsito e as tragédias são consequências diretas da irresponsabilidade dos motoristas. Infelizmente, uma pessoa veio a óbito em decorrência de sinistro de trânsito na rodovia federal paraibana.

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – Ao todo, foram registradas 1.459 infrações de trânsito durante o período da Operação. Condutores e passageiros também insistiram em arriscar a vida sem os equipamentos de segurança, sendo 179 pessoas sem capacete, 76 sem cinto de segurança, 10 crianças sendo transportadas sem o dispositivo adequado (cadeirinha ou assento de elevação). Além disso, 13 pessoas foram flagradas dirigindo sob o efeito de álcool, sendo três delas encaminhadas para a Delegacia de Polícia Judiciária. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas os demais usuários da rodovia. Também foram flagrados 19 condutores realizando ultrapassagem em local indevido.

CRIMINALIDADE – As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 22 pessoas foram detidas por crimes diversos. Foi tirada de circulação uma arma de fogo e 9 veículos com registro de roubo/furto recuperados em todo o estado.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo, 4.168 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado a fim de conscientizar os usuários da rodovia do seu papel para a construção de um trânsito seguro.