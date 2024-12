Um grave acidente envolvendo dois carros resultou na morte de Lucas Vinícius de Sousa, de 26 anos, e deixou sua namorada, de 20 anos, ferida, nesta quarta-feira (25), no bairro Heitel Santiago, em Santa Rita, na Grande João Pessoa.

Lucas chegou a ser socorrido para a UPA de Santa Rita, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estaria voltando para casa com a namorada após as festividades de Natal quando foi surpreendido por outro veículo em alta velocidade.

A jovem foi encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde recebeu atendimento e está com estado de saúde considerado estável.

O motorista do outro carro fugiu do local e não foi localizado pela polícia. As investigações seguem em andamento.