Delegada classifica crime em Campina Grande como ‘bárbaro e cruel’

A delegada Renatta Dias definiu o crime que resultou na morte de Julião Martins, de 53 anos, em Campina Grande, como “bastante bárbaro e cruel”.

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de sábado (21), com pedras no lugar do coração, em um terreno entre a Estação Velha e o Complexo Judiciário.

A investigação ainda busca entender a motivação da morte, que envolve possíveis golpes de faca na região do pescoço e pescoço.

Familiares afirmam que Julião não tinha inimigos conhecidos, e a polícia segue apurando pistas.

*com informações da TV Cabo Branco