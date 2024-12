Criança de 5 anos cai do 3º andar de prédio em João Pessoa

Na manhã desta segunda-feira (23), uma criança de 5 anos sofreu uma queda do 3º andar de um prédio no bairro Muçumagro, na zona sul de João Pessoa. Uma criança, natural de Sapé, estava na cidade para passar o Natal com a tia.

De acordo com as primeiras informações, a criança teria caído pela varanda do apartamento, que estava aberta.

Ela foi socorrida por um funcionário do condomínio e levada ao Hospital de Trauma, consciente e com o estado geral considerado estável. As causas do acidente estão sendo investigadas.

*com informações da TV Cabo Branco