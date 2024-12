Mãe e filha morrem ao cair de prédio em João Pessoa; polícia investiga o caso

Uma mulher e uma criança de aproximadamente três anos caíram de um mirante localizado em um prédio no bairro do Altiplano, em João Pessoa, na tarde deste sábado (21). De acordo com informações preliminares, a mulher seria visitante do local, e a menina, sua filha.

O Instituto de Polícia Científica (IPC) foi acionado e que as perícias estão em andamento. O delegado responsável pelo caso e a perita que examinou os corpos e o local da queda afirmaram que ainda não podem fornecer detalhes sobre o ocorrido.

O mirante onde o acidente aconteceu é aberto ao público mediante o pagamento de ingressos. Policiais que atenderam a ocorrência relataram que há uma cerca e uma rede de proteção no local, mas elas não foram suficientes para evitar a tragédia.

Um vigilante que trabalha no prédio estava em horário de almoço no momento do acidente e moradores se queixam, afirmando que não é a primeira vez que algo assim acontece.

A administração do condomínio foi procurada, mas não quis se manifestar. Já o Corpo de Bombeiros informou que só deve se pronunciar oficialmente no decorrer da próxima semana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que possui dados gerais sobre tentativas de suicídio e acidentes em João Pessoa, mas não detalhou números específicos para o Altiplano. Esses dados devem ser divulgados na próxima segunda-feira.

