Acidente com avião em Gramado provocou a morte de 10 pessoas

Uma aeronave de pequeno porte caiu na área urbana da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). Havia 10 pessoas na aeronave e não houve sobreviventes.

A queda ocorreu em uma área próxima à avenida das Hortênsias, a menos de dois quilômetros do centro do município, que é conhecido pelo turismo, especialmente na época do Natal.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), o piloto e proprietário da aeronave era o empresário Luiz Claudio Galeazzi. Os demais passageiros eram nove pessoas da família dele, incluindo esposa e três filhas. Mas o trabalho de identificação dos corpos ainda não foi encerrado e, por isso, Leite não divulgou os nomes de todas as vítimas. Cinco delas seriam crianças e adolescentes.

Outras 17 pessoas que estavam em solo foram levadas a hospitais da região, a maioria por inalar fumaça. No início da tarde, cinco já tinham sido liberados.

Mas duas mulheres ficaram em estado grave, com grau de queimaduras mais severo. Uma delas precisou ser transferida para um hospital em Porto Alegre.

Segundo a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN levantou voo às 9h12, no aeroporto de Canela (RS), e caiu minutos depois. A aeronave seguiria para Jundiaí, no interior de São Paulo.

De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, as primeiras informações apontam que a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio em construção, atingiu o segundo andar de uma casa e também uma loja de móveis. Destroços ainda atingiram parte de um hotel.

A maioria das 17 vítimas eram de turistas hospedados no hotel. Após o acidente, hóspedes foram transferidos para outros hotéis.

As causas do acidente serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

A aeronave, um turbohélice, matrícula PR-NDN, é da fabricante Piper Aircraft, modelo PA-42-1000, fabricado em 1990, com capacidade para nove pessoas. Está com o registro em dia e não tem permissão para táxi aéreo.

O Corpo de Bombeiros atua no local, que ficou tomado por destroços. A avenida das Hortênsias é a principal ligação entre Gramado e Canela. Ela foi parcialmente liberada no início da tarde deste domingo.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou uma nota dizendo que o local está isolado pela Brigada Militar.

“O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada”, informou a pasta, em nota.

O tempo está instável no local, com chuva e névoa, mas ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

A FAB disse em nota que investigadores do órgão regional do Cenipa, localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar uma ação inicial envolvendo uma aeronave de matrícula PR-NDN.

“Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, declarou a FAB.

O governador Eduardo Leite foi até o local do acidente, onde deu entrevista à imprensa no final da manhã e no início da tarde, junto com outras autoridades. “A aeronave, infelizmente, toda condição que se observa, não permite que se cogite qualquer sobrevivente.”

Sobre o acidente e as condições do tempo, Leite acrescentou que “os primeiros relatos dão conta de uma condição que, em princípio, não ensejaria a decolagem, mas isso precisa ser devidamente apurado”.

O governador disse que se solidariza com as famílias das vítimas e que “a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos”.

“E vamos buscar, a partir deste trabalho de remoção da estrutura da aeronave, [e ao fim] da perícia que vai ser feita, conseguir trazer algum grau de normalidade o quanto antes aqui para a localidade, que está recebendo um grande volume de turistas”, acrescentou Leite.

Ele afirmou que, até o final do dia, deve ser restabelecida a rota entre Canela e Gramado pela avenida das Hortênsias. “Existem rotas alternativas, mas que passam por ruas de menor vazão. Então vamos ter um pouco de transtorno neste deslocamento ao longo do dia.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais para prestar solidariedade aos familiares das vítimas e disse que colocou o governo federal à disposição das autoridades locais.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, escreveu.

“Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do Governo do Rio Grande do Sul”, publicou o vice-governador, Gabriel Souza (MDB).

“Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso estado”, publicou em uma rede social Paulo Pimenta (PT), Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

