Corpo de homem é encontrado na Estação Velha, em Campina Grande

O corpo de um homem, identificado como Julião Martins, de 53 anos, foi encontrado com pedras no lugar do coração em um terreno atrás da Estação Velha, em Campina Grande. As informações são da Delegacia de Homicídios de Campina Grande.

Além disso, a vítima apresentava ferimentos no pescoço e no tórax. O caso aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado (21) e o corpo foi encontrado por um pedestre.

A Delegacia de Homicídios de Campina Grande ainda segue investigando a autoria e motivação do ocorrido.

* Com informações do g1pb