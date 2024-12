Uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (19) pela Polícia Civil da Paraíba desarticulou uma quadrilha suspeita de produzir e comercializar maconha de alta qualidade em festas e eventos de João Pessoa. Entre os presos estão seguranças de casas noturnas, um policial militar de Pernambuco e um estudante universitário.

Batizada de “Playboy”, a operação cumpriu sete mandatos de prisão e 15 de busca e apreensão na Paraíba e no Ceará.

Uma estufa para cultivo de drogas foi encontrada no bairro dos Colibris, na capital paraibana. O proprietário do imóvel foi preso, mas sua esposa foi isenta de participação no esquema.

De acordo com o delegado Victor Melo, a droga era vendida em casas de shows, festas de música eletrônica e até na Universidade Federal da Paraíba. Seis suspeitos foram presos, e um segue foragido.