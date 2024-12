Incêndio de grandes proporções atinge prédio em João Pessoa

Na tarde desta quinta-feira (19), um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio de uma antiga empresa de telemarketing no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Uma densa fumaça escura tomou conta de bairros da Zona Sul da capital, como Bancários e Castelo Branco.

Até as 19h15, as chamas ainda não haviam sido controladas.

Cerca de 15 bombeiros e três viaturas trabalham no combate ao fogo. Durante a operação, um bombeiro passou mal e foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

A equipe patrimonial do local facilitou o acesso dos bombeiros, e uma perícia será realizada para determinar as causas do incêndio.

*com informações da TV Cabo Branco