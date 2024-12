Homem é preso após tentar matar a esposa e os filhos em Montadas

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (18) na cidade de Montadas, Agreste da Paraíba, após tentar matar a esposa e os filhos em um ataque de ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, ele agrediu a mulher com socos e chutes e tentou incendiá-la, jogando álcool sobre suas roupas.

Durante o ataque, o agressor também tentou colocar fogo nos filhos ao jogá-los sobre um colchão. A mulher conseguiu escapar com as crianças pela mata próxima à casa e permaneceu escondida até pedir ajuda no fim da tarde.

O suspeito foi preso e teve a prisão mantida após audiência de custódia. Ele responderá por tentativa de feminicídio e homicídio contra a família.

Homem é Preso por Tentar Matar Esposa e Filhos em Montadas, PB

*com informações da TV Cabo Branco