Menina de 7 anos cai do terceiro andar de prédio em João Pessoa

Uma menina de 7 anos caiu do terceiro andar de um prédio na manhã desta quarta-feira (18), no bairro do Valentina, em João Pessoa.

De acordo com familiares, ela se desequilibrou ao tentar fechar a cortina do quarto para se vestir, momento em que caiu pela janela.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, com ferimentos na cabeça.

Até a última atualização, ela estava sendo preparada para uma cirurgia, com quadro de saúde considerado grave.

*com informações da TV Cabo Branco