Uma tragédia ocorreu nesta terça-feira (17) em Esperança, no Brejo da Paraíba.

Uma bebê de dois meses morreu sufocada após sua irmã, de três anos, mudar de posição na cama e acabar dormindo sobre ela. De acordo com a Polícia Civil, as duas dividiam a cama com outra irmã gêmea da vítima.

O corpo da bebê foi encaminhado para a Gerência de Medicina e Odontologia Legal (Gemol) de Campina Grande, onde foi confirmada a morte por asfixia acidental.