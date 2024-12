Suspeito de agredir mulher com capacete em João Pessoa se apresenta à polícia

O homem suspeito de agredir a personal trainer Luana Carvalho com golpes de capacete, no dia 1º de dezembro, na Avenida Beira Rio, em João Pessoa, se apresentou à Polícia Civil nesta sexta-feira (13).

Ele alegou legítima defesa, mas a versão foi contestada pelo delegado Francisco Azevêdo, que afirmou que “a legítima defesa exige moderação”.

A vítima relatou que o suspeito começou a persegui-la após um desentendimento no trânsito. Ao parar em um semáforo, ela desceu do carro para tentar acalmar a situação, mas foi agredida até desmaiar. Luana sofreu escoriações no corpo e precisou levar quatro pontos na cabeça.

O suspeito, que é monitorado por tornozeleira eletrônica e já foi preso por tráfico de drogas em 2020, foi identificado no início da semana e alegou que apenas reagiu após suposta agressão da vítima. O caso segue sob investigação.

*com informações da TV Cabo Branco