Bandidos armados invadem cadeia e libertam 16 presos

Dezesseis presos fugiram do Complexo Penal de Eunápolis, na Bahia, na noite dessa quinta-feira (12).

Homens armados invadiram a prisão por volta das 23h. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, “troca intensa de tiros” aconteceu e a polícia foi chamada, mas não chegou a tempo.

Os 16 fugitivos estavam em duas celas diferentes, que foram abertas pelos homens armados. A Seap não informou se algum agente penal ficou ferido na ofensiva. Também não há dados sobre quantas pessoas teriam invadido o local.

Segurança do acesso à penitenciária é feita por empresa privada. A Reviver, que se apresenta como “empresa privada especializada em administração prisional”, gere o local junto à Seap desde 2012.

Conjunto penal recebe presos em regime fechado e semi aberto. O UOL buscou a Reviver para saber se há um balanço do número de presos no local e aguarda retorno sobre o assunto.

Nomes dos foragidos foram divulgados pela Seap. O órgão também disse que colabora com a Polícia Civil para investigação do crime.

*

Veja lista dos fugitivos abaixo:

Romildo Pereira dos Santos

Valtinei dos Santos Lima

Sirlon Riserio Dias Silva

Mateus de Amaral Oliveira

Geifson de Jesus Souza

Ednaldo Pereira Souza

Anderson de Oliveira Lima

Altieri Amaral de Araújo

Anailton Souza Santos

Fernandes Pereira Queiroz

Giliard da Silva Moura

Rubens Lourenço dos Santos

Thiago Almeida Ribeiro

Idario Silva Dias

Isaac Silva Ferreira

William Ferreira Miranda

*uol/folhapress