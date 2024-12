Campina Grande registra dois acidentes com motociclistas nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira (12), dois acidentes de trânsito envolvendo motociclistas foram registrados em Campina Grande, deixando vítimas feridas.

O primeiro acidente ocorreu no bairro Catolé, na Rua João Quirino, e envolveu duas motocicletas em uma colisão frontal. Os dois condutores ficaram feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro às vítimas no local. Uma delas precisou ser encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma para atendimento mais especializado.

O segundo caso foi registrado no bairro Santa Rosa, no cruzamento das ruas Damasco e da República. Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 20 anos ferido. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado pelo SAMU ao Hospital de Trauma. De acordo com a unidade de saúde, o estado do jovem é estável.

As circunstâncias de ambos os acidentes ainda não foram esclarecidas, e as autoridades competentes devem investigar as causas.