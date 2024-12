Tragédia na Epitácio Pessoa: motociclista morre após avançar sinal vermelho

Um acidente fatal chocou os moradores de João Pessoa na tarde desta terça-feira (10).

Um motociclista que avançou o sinal vermelho na Avenida Epitácio Pessoa foi atingido por um carro e não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. As imagens mostram o motociclista atravessando o cruzamento da Epitácio Pessoa com a Miguel Sátiro durante o sinal vermelho. O impacto foi violento e a vítima bateu a cabeça no meio fio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista já estava morto quando os socorristas chegaram ao local.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

*com informações da TV Cabo Branco