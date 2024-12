Paraibano some durante viagem e PF mobiliza a Interpol

O desaparecimento do paraibano André Alves do Nascimento, de 35 anos, que estava fazendo um mochilão pela Europa, mobiliza as autoridades brasileiras e internacionais.

O jovem desapareceu no dia 6 de novembro em Paris, na França, e desde então não há mais notícias sobre seu paradeiro.

A Polícia Federal acionou a Interpol para auxiliar nas buscas. A organização internacional está realizando buscas em sistemas abertos de hospitais e hospedagens na França.

Além disso, uma difusão amarela será emitida, alertando todos os países membros sobre o desaparecimento de André.

A família do jovem pede a ajuda da população para encontrá-lo. A mãe e a irmã de André, que moram em Campina Grande relatam que o último contato com ele foi no dia 6 de novembro, quando ele informou que estava a caminho de Amsterdã.

O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando o caso e prestando assistência consular aos familiares.

*com informações da TV Cabo Branco