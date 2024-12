Outdoor cai sobre carro e energia interrompida em João Pessoa

Um outdoor despencou de um prédio na Avenida Beira Rio, em João Pessoa, nesta segunda-feira (9).

Uma estrutura de ferro com lona atingiu um carro e fios de energia elétrica, causando uma breve interrupção sem fornecimento de energia na região.

O serviço foi rapidamente restaurado.

Não houve registro de feridos, e as autoridades investigam as causas do incidente.

*com informações da TV Cabo Branco.