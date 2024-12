Homem morre após desabamento de muro provocado por caminhão em Santa Cruz

José Josinaldo Soares da Silva, de 47 anos, morreu na manhã deste sábado (7) após parte de um muro desabar sobre ele em Santa Cruz, no Sertão da Paraíba.

O incidente ocorreu quando um caminhão da Prefeitura atingiu o portão da garagem municipal, derrubando uma estrutura.

A vítima estava sentada na calçada no momento do acidente e morreu no local.

O motorista do caminhão fugiu, mas foi identificado, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

O prefeito Paulo César (PL) lamentou o ocorrido em suas redes sociais, prestando solidariedade à família da vítima.

*com informações da TV Cabo Branco.