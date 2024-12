Quatro mulheres relataram ter sofrido lesões no rosto após realizarem procedimentos estéticos com a mesma profissional em um salão de beleza em João Pessoa.

Outras alegaram que os procedimentos não surtiram efeito, mesmo com a aplicação.

As vítimas foram atraídas por promoções anunciadas a partir de R$ 200. Uma delas revelou que confiou por ser uma indicação e pelo perfil da profissional no Instagram. No entanto, relataram ausência de comprovação da qualidade dos produtos utilizados e problemas como ferimentos e inchaços.

As denúncias estão sendo apuradas e servem de alerta para verificar credenciais e segurança em procedimentos estéticos.