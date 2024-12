Caminhão de prefeitura derruba muro e mata homem que estava na calçada, no Sertão

Um homem de 47 anos, identificado como José Josinaldo Soares da Silva, morreu na manhã deste sábado (7) em um incidente envolvendo um caminhão caçamba.

O veículo estava sendo retirado da garagem da Prefeitura de Santa Cruz, no Sertão da Paraíba, quando bateu no portão do local e parte do muro desabou, matando a vítima que estava sentada na calçada.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava na calçada, possivelmente sentada, por volta das 7h, quando um caminhão estava sendo retirado da garagem da Prefeitura de Santa Cruz e, na ocasião, bateu no portão, vindo a derrubar parte do muro no qual o portão estava apoiado. A construção caiu sobre a vítima. O homem morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão fugiu do local após o acidente, ainda não foi localizado, mas já foi identificado.

O corpo de José Josinaldo Soares da Silva foi encaminhado para o Numol de Cajazeiras, também no Sertão.

A Prefeitura de Santa Cruz não emitiu nota, mas o prefeito da cidade, Paulo César (PL), postou em uma de suas redes sociais: “Que notícia triste essa de hoje. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte todos. Segue em paz, Naldinho”.

* Com informações do G1pb