Casal é preso com cerca de 100 quilos de drogas em João Pessoa

Cerca de 100 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar, na noite desse sábado (30), em João Pessoa. Toda a droga estava sob a guarda de um homem e uma mulher em uma casa no Centro da cidade.

De acordo com policiais da Força Tática e do Radiopatrulhamento do 1º BPM, unidade responsável pela apreensão, o material estava dividido em 82 grandes tabletes de maconha. A PM chegou até o local após uma denúncia de que seria realizada uma grande entrega de drogas.

No local, foi realizado um cerco e o casal foi preso por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil.