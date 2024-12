Assaltantes batem carro durante fuga em Campina Grande

Quatro homens armados sofreram um acidente na manhã deste sábado (30) após assaltarem uma loja de eletrônicos em Boqueirão, e baterem o carro durante a fuga. O acidente ocorreu no Distrito Industrial de Campina Grande, quando o grupo tentou escapar de um cerco montado pela Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta das 8h, quando os suspeitos invadiram um estabelecimento comercial e roubaram diversos objetos, como celulares e caixas de som. Após o assalto, eles fugiram de Boqueirão em um carro roubado, tomado de uma senhora de 82 anos na noite anterior, no bairro do Pedregal, em Campina Grande.

A Polícia Militar foi acionada logo após assalto à loja. A 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pela área de Boqueirão, comunicou o caso às equipes de Campina Grande. Policiais do 10º e 2º Batalhões montaram barreiras na entrada da cidade, próximas ao Distrito Industrial.

Ao tentar desviar do cerco na entrada de Campina Grande, os criminosos perderam o controle do veículo e bateram em um poste.

Dois suspeitos ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Os outros dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a mesma unidade de saúde.

Com o grupo, a polícia apreendeu dois revólveres usados no crime e recuperou todo o material roubado na loja de Boqueirão. Os objetos e as armas foram levados para a Central de Polícia de Campina Grande.

Os quatro suspeitos devem ser levados para a delegacia após atendimento médico. O Hospital de Trauma de Campina Grande informou que o estado de saúde dos suspeitos é estável.

