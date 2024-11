Um homem de 26 anos, identificado como José Roberto Ribeiro Ferreira, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (27) em um bar no Centro de São João do Rio do Peixe, no Sertão paraibano.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se aproximou da vítima e efetuou disparos pelas costas. José Roberto tentou fugir, mas foi atingido e morreu no local.

Outras três pessoas que estavam próximas foram baleadas e socorridas pelo Samu ao Hospital Regional de Cajazeiras.

O estado de saúde delas não foi divulgado.

O suspeito fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil investiga o caso.