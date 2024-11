Princípio de incêndio é registrado em hospital de João Pessoa

Na manhã desta quarta-feira (27), um princípio de incêndio ocorreu no laboratório de patologia do Hospital Napoleão Laureano, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente começou por volta das 6h30 devido a um curto-circuito em um ar-condicionado.

As chamas foram controladas rapidamente, sem se alastrar para outras áreas.

Não houve danos, e os serviços do hospital seguiram funcionando normalmente, exceto os realizados no laboratório atingido.