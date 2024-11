Homem morre atropelado na BR-230, na Grande João Pessoa

Um homem de 42 anos faleceu no fim da tarde dessa terça-feira (26) ao ser atropelado por um carro de passeio no km 39 da BR-230, sentido Campina Grande, na Região Metropolitana de João Pessoa.

O motorista do veículo, com placa de João Pessoa, permaneceu no local e colaborou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).