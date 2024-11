Dois irmãos são presos por agredir grávida com pedaço de madeira em Bayeux

Dois irmãos foram presos nesta segunda-feira (25) em Bayeux, na Grande João Pessoa, acusados de agredir uma mulher grávida de 19 anos com um pedaço de madeira.

Segundo a delegada Amin Oliveira, o ex-marido da vítima, de 22 anos, e seu irmão, de 25, aguardavam a jovem na casa da mãe dela. Sob ameaças, ela foi forçada a sair do imóvel e agredida com golpes nos braços, pernas e costas, enquanto o irmão do agressor a segurava.

A vítima havia denunciado o caso no dia 16 de novembro, mas se manteve escondida por medo de represálias.

Os suspeitos foram localizados na comunidade do Baralho e encaminhados à Cidade da Polícia. Ambos devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (26).

*com informações do g1pb