Delegado detalha investigação sobre publicação de fotos de jornalistas paraibanas em site adulto

Uma operação deflagrada na última sexta-feira (22) pela Delegacia de Crimes Cibernéticos de João Pessoa cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem suspeito de publicar fotos de jornalistas de Campina Grande e João Pessoa em um site de conteúdo adulto.

A ação faz parte da Operação Privacidade, que vinha sendo conduzida há seis meses.

De acordo com o delegado João Ricardo, responsável pelas investigações, o caso foi iniciado após a denúncia de uma das jornalistas vítimas.

Ao longo das apurações, descobriu-se que cerca de 10 profissionais da imprensa haviam tido suas imagens utilizadas de forma indevida.

“O suspeito selecionava imagens públicas das jornalistas, como fotos de redes sociais ou trechos de vídeos do YouTube, e as publicava em plataformas de conteúdo adulto, associando-as a um contexto pornográfico”, explicou João Ricardo.

Segundo ele, o suspeito justificou suas ações como uma forma de obter visualizações.

A investigação enfrentou desafios, especialmente devido à falta de colaboração por parte das plataformas utilizadas para as publicações.

“A plataforma não era colaborativa com as autoridades, o que nos obrigou a utilizar diversos recursos tecnológicos até identificar o responsável. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, coletamos dispositivos eletrônicos que serão analisados para identificar possíveis outras vítimas ou crimes associados”, afirmou o delegado.

O homem confessou a prática e pode ser enquadrado no artigo 218-C do Código Penal, que trata da divulgação de conteúdo com conotação sexual sem o consentimento das vítimas. A polícia agora trabalha para determinar se o suspeito obteve lucro financeiro com as postagens.

O delegado destacou a importância de cuidados ao publicar imagens nas redes sociais, especialmente para pessoas públicas.

*com informações da Rede Ita