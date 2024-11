Sobrevivente do acidente de ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), a dona de casa Jacqueline Nunes da Silva, 33, deu à luz o menino Kaylan Vinicius Nunes da Silva no HRM (Hospital Regional da Mata) ao ser atendida para tratar dos ferimentos.

Tanto ela quanto o bebê deve receber alta nesta terça-feira (26). Morreram no acidente em Alagoas ao menos 18 pessoas.

“No momento do acidente, meu pensamento era só de salvar o meu filho. De que ele ficasse bem, que não acontecesse nada, até porque eu bati a barriga. Fisicamente, eu posso estar bem, mas mentalmente estou arrasada”, conta a mãe.

Segundo ela, um galho a salvou. Ela foi jogada para fora do ônibus e conseguiu se segurar. Ao chegar no hospital, complementa, não demorou nem 15 minutos para que fosse iniciado o procedimento da cesárea.

“Viram que o meu bebê não estava muito bem e partiram logo para a cesária. Tudo certo. Graças a Deus, meu bebê está vivo”, comemorou.

A cirurgia de Jacqueline foi feita de forma emergencial, explicou o cirurgião Jhonat Silva.

“Normalmente, após o trauma tende a aumentar os batimentos cardíacos da criança e da mãe, o que é um sinal de risco para o bebê. Por isso e já que a criança tinha viabilidade pelo tempo gestacional, a equipe obstétrica optou por fazer uma cesariana de emergência”, disse.

Após a cirurgia, tanto o bebê quanto a mãe passavam bem.

Entre os corpos velados nesta segunda-feira, estão o do motorista Luciano de Queiroz Araújo, 47.

O velório ocorreu na casa onde ele morava com a esposa e uma filha de dez anos.

Segundo a viúva, Maria das Graças de Queiróz Silva, 50, o marido relatou em áudio, dias antes, problemas com o veículo.

“Amor, o carro quebrou. ‘Pocou’ [estourou] a mangueira. Estou aqui tentando ajeitar”, diz o trecho da gravação mandada na terça-feira (19).

“Uma vez, o ônibus já tinha quebrado durante uma viagem, mas antes da subida. Na terça-feira, ele me mandou esse áudio dizendo que estava com problemas mecânicos. Eu quero justiça pelo que aconteceu e pela memória do meu marido”, afirmou a viúva.

De acordo com a Polícia Civil, documentos preliminares do veículo apontaram que ele tinha plenas condições de funcionamento e estava com manutenção em dia.

“O ônibus estava novo, com manutenção em dia, pneus em boas condições. O ônibus tinha condições de uso. Agora, aguardamos laudo pericial”, diz o delegado Guilherme Iusten, responsável pela investigação. Ele aguarda a perícia no veículo para saber se alguma falha pode ter causado o acidente.

Veja lista de 16 vítimas identificadas; 18 morreram

1 – Luciano de Queiroz Araújo – 47 anos

2 – Thamires Caroline da Silva – 35 anos

3 – Lourinete Figueiredo Batista – 53 anos

4 – Ivone Clemente da Silva – 37 anos

5 – Rosimeire Barros da Silva – 54 anos

6 – Andrielly Rafaella de Santana da Silva – 14 anos

7 – Alaide Tereza de Jesus, 84 anos

8 – Josefa Marcelino, 45 anos

9 – Heloíse Ferreira da Silva, 21 anos

10 – Saulo Hermínio da Silva, 24 anos

11 – Antoniele Fernanda Américo da Silva, 31 anos

12 – Pedro Henrique Américo da Silva Filho, 14 anos

13 – Linelenes Florêncio dos Santos, 38 anos

14 – Maitê Francine Romão da Silva, 5 anos

15 – Maria Joselani da Silva Lima Santos, 32 anos

16 – Jobson Gabriel Lima dos Santos, 9 anos

