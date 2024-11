Um ônibus capotou em uma ribanceira e deixou 23 pessoas mortas na tarde deste domingo (24) na serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Em nota, a pasta afirma que, de acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), 22 vítimas tiveram o óbito confirmado no local do acidente e outra, uma gestante, deu entrada no Hospital Regional da Mata (HRM), mas não resistiu aos ferimentos. Ao todo, o HRM atendeu 29 pacientes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo teria descido cerca de 20 metros e estaria em uma área de difícil acesso. O veículo transportava 40 passageiros.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado.

“Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas”, disse Dantas, em nota.

O governo estadual havia disponibilizado 21 leitos de UTI Pediátrica e três de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.

As vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e para o Hospital Metropolitano.

Na serra da Barriga fica o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que recebe muitos turistas nesta época do ano –o Dia da Consciência Negra foi celebrado na última quarta-feira (20).

*FÁBIO PESCARINI/Folhapress