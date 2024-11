Um adolescente de 13 anos foi apreendido após roubar uma motocicleta em Cabedelo, no litoral da Paraíba.

Equipes do BEPTur e da 6ª CIPM localizaram o menor no bairro do Bessa, em João Pessoa, com a moto, um capacete, o celular da vítima e uma arma falsa usada no crime.

O garoto foi encaminhado para a Delegacia do Menor Infrator, no bairro do Geisel, na capital paraibana.