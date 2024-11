Forças de segurança cumprem mandados de prisão na Paraíba

As Polícias Civil e Militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícias Federal e Rodoviária Federal, deflagraram nesta quarta-feira (20), uma operação policial que investiga organizações criminosas responsáveis por crimes de homicídio, tráfico de drogas, tortura e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Santa Luzia.

As forças de segurança prenderam integrantes de facções criminosas envolvidos em um triplo homicídio ocorrido na cidade de Santa Luzia no mês de setembro de 2024, inclusive o mandante das execuções, que seria líder de uma das organizações criminosas, foi preso em um veículo de luxo, quando se deslocava na BR-230, no município de Campina Grande, numa ação integrada entre as polícias, foi abordado e preso pela Polícia Rodoviária Federal.

Já na manhã desta quarta-feira foi dada continuidade às diligências com as demais prisões e apreensões de armas de fogo e drogas.

Os presos foram encaminhados para a Central de Polícia de Patos e serão apresentados para audiência de custódia.