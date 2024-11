PF investiga distribuição de cédulas falsas em Barra de Santana/PB

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a denominada Operação Arcano X, que tem como objetivo investigar falsificação e distribuição de cédulas falsas no município de Barra de Santana/PB.

As investigações tiveram início com a interceptação de uma encomenda contendo, em seu interior, 20 cédulas de R$ 50,00 falsificadas vindas de Brasília/DF com destino a um endereço localizado na zona rural de Barra de Santana.

Após a realização de diversas diligências investigativas, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 16ª Vara Federal de João Pessoa/PB, que também determinou a quebra do sigilo telemático do investigado.

Caso sejam confirmados os indícios de autoria de materialidade do crime, o investigado poderá responder pela prática de aquisição de moeda falsa, com pena que pode chegar a 12 anos de reclusão.